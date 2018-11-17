حراك “تريسك تنادوا” وشباب مدينة سبها يناقشون مشاكل المدينة

العنوان-سبها عقد مساء الجمعة اجتماع بزاوية المناسبات في الجديد بتنظيم من حراك “تريسك تنادوا ياسبها “ضم من خلاله مجموعة من شباب المدينة لمناقشة المشاكل التي تعانيها ووضع حلول لها. وتناول الاجتماع مجموعة قضايا منها الوضع الأمني والصرف الصحي والوقود والخلافات الاجتماعية كما عبر المجتمعين عن تظامنهم مع حراك غضب فزان ومطالبه . وقال أحد منسقي …

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