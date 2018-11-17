المريمي: رئيس البرلمان طالب في باليرمو عدم التدخل بالشأن الليبي

صرح فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن كلمة رئيس البرلمان في مؤتمر باليرمو، تناولت عدم التدخل في الشأن الليبي.

وبحسب المريمي، بين رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالمؤتمر ، أن ليبيا تقبل الاستعانة التي تؤدي إلى استقرار البلاد، وكذلك الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث حث مجلس النواب لاتخاذ القواعد الدستورية والقانونية لاجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن، مبنياً بأنها مطلب شعبي ومن كل الأطراف الليبية.

وتطرق عقيلة صالح إلى التوزيع العادل لعائدات الثروة الليبية، إلى جانب ملف الإفراج عن المساجين في كافة السجون الليبيةـ خاصة الأبرياء الذين انتهت مدة عقوبتهم.

وحول لقائه بسلامة، أبدى رئيس مجلس النواب استنكاره لما ورد في إحاطته التي قدمها خلال المدة القليلة الماضية، عادها مجحفة جداً.

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