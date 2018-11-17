الناظوري يجدد دعمه للمجلس التسييري المرج

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، إجتماعاً مع رئيس المجلس التسيري لبلدية المرج.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الأركان، جدد الناظوري خلال اللقاء، دعمه الكامل للمجلس، من أجل تقديم كافة الخدمات التي تتعلق بحياة المواطنين، كما ثمن إجراءات التسليم والاستلام بين أعضاء البلدية .

الجدير بالذكر، كرم عميد بلدية المرج السابق عقيد وهبي الرخ، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري،. نظراً لمجهودات الناظوري المستمرة في دعم البلدية، والعمل على تذليل الصعاب من أجل راحة المواطنين، وإنجاز أعمالهم بأفضل صورة ممكنة.

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