بريطانيا تفرض عقوبات على “صلاح بادي ” بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أمنت موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 لسنة 2015.

وأوضحت الخارجية على موقعها الرسمي، الجمعة، بان العقوبات على صلاح بادي تشمل منعه من السفر، وتجميد أرصدته المالية، مضيفة بان بادي “عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا”.

وقالت الخارجية إن بادي “قائد ميليشيا لواء الصمود المعارضة لحكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة” كان له دور قيادي في الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر الماضي، التي أدت الي قتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين وفق بيان الخارجية.

وأكدت الخارجية أن العقوبة على “بادي ” تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع “أعمال العنف ضد الشعب الليبي”، وأن بريطانيا “لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم”.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لليبيا حذرت في سبتمبر الماضي صلاح بادي من الاستمرار في لأعمال العسكرية التي يجرمها القانون الدولي الإنساني بعد تكرار خرق الهدنة في الاشتباكات المسلحة التي دارت في طرابلس .

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