الأمن المركزي يُؤَمِّن سيولة نقدية وصلت أوباري

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن عناصر من الأمن المركزي بوادي الآجال أوباري قد أشرفت خلال اليومين الماضيين على تأمين استلام شحن سيولة نقدية قادمة إلى مدينة أوباري.

وأشارت الوزارة إلى أن السيولة سُلّمت إلى مصارف المدينة ووُزعت بينها وفقاً للآلية التي وضعها المصرف المركزي حسب حاجة كل مصرف.

ورافق أفراد الأمن المركزي شحنة السيولة بداية من وصولها عبر طائرة الشحن إلى مطار المدينة، وعملية تسليمها واستلامها على المهبط، وصولاً إلى توزيعها على المصارف.

ولم تكشف وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن حجم السيولة النقدية التي استلمتها مصارف أوباري.

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