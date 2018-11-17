منظمة تدعو إلى محاكمة كافة المتورطين في جرائم الإرهاب

دعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى النائب العام والمدعي العام العسكري،إلى تفعيل عمل الأجهزة القضائية والنيابات والمحاكم بمختلف أنواعها ، ومحاكمة كل المتورطين في جرائم الإرهاب محاكمات سريعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة اليوم، على خلفية العثور على مقبرة الجماعية تضم رفات22 شخصاً من أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحيلة ، جنوب مدينة درنة.

كما ودعت المنظمة في ختام بيانها، إلى إصدار أحكام قضائية ، تعيد ثقة لكافة الليبيين بتحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، في وجود مئات المتهمين في قضايا القتل والخطف والجريمة المنظمة، بمختلف السجون العسكرية والمدنية .

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