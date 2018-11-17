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الفضائيّة الليبيّة : الاغا ينفي وصول 900 مليون دينار ليبي كسيولة للمنطقة الشرقية قادمة من طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 17 نوفمبر 2018 (وال)- نفى رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا لقناة الفضائية الليبية، وصول 900 مليون دينار ليبي إلى مطار الأبرق، كسيولة للمنطقة الشرقية قادمة من المركزي طرابلس .

وفي تعليق له على صفحته الشخصية بالفيس بوك – أوضح الاغا أن كمية النقد الذي قام المصرف المركزي طرابلس بتوزيعها منذ عام 2015 إلى هذا اليوم هو خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار .

وأكد الاغا أن حصة المصرف المركزي البيضاء من هذا المبلغ؛ هو تسعمائة مليون دينار في إرساليات متقطعة، وكان آخرها عشرين مليون دينار 6 % حصة برقة من السيولة 8 % اعتمادات .

ونوه الاغا إلى تأكيد هذه الإحصائيات بالأرقام، وليس بما يُشاع على صفحات الفيس بوك بوصول سيولة من طرابلس لغرض التضليل . (وال- البيضاء)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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