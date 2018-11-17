إدراج “صلاح بادي” في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي

طرابلس-العنوان

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد صلاح بادي، بتهمة تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا؛ وشملت العقوبات المفروضة منعه من السفر وتجميد أرصدته.

وأكدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في موقعها الرسمي “إننا لن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا”.

وأضافت “بأن صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا.”

وأوضحت الوزارة “بأن بادي كان له دور قيادي في الاشتباكات التي وقعت في طرابلس في أغسطس وسبتمبر 2018، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين”.

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