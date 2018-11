وزير الخارجية التونسي: نستورد البترول من ليبيا مقابل سلع

المتوسط:

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أنه يسعى للاتفاق مع السلطات الليبية على العودة ما يسمى بآلية المقاصصة بمعنى استيراد البترول الليبي مقابل تمكين ليبيا من مختلف السلع.

وأكمل الجهيناوي، أن تونس قامت بكل المساعي في الملف الليبي بهدف تمكين الأطراف الليبية من الجلوس إلى طاولة الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضح، لابد على الليبيين الاتفاق والوحدة لحل أزماتهم بأنفسهم دون تدخل أي طرف خارجي.

