اختتام ورشة العمل حول نماذج لإدارة مراكز قدرات المرأة داخل البلديات

اختتمت ورشة العمل التي استمرت مدة ثلاثة أيام والتي أشرفت عليها وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني و بالشراكة مع فريق العمل الألماني – لدعم البلديات في ليبيا GIZ مستهدفة بعض عمداء البلديات والممثلين علي البلديات في ليبيا وعدد من عضوات المجالس البلدية وبعض من نشطاء المجتمع المدني وعدد من المهتمين بهذا الجانب ، وذلك بدولة تونس .

وتضمن اليوم الختامي علي عروض إعداد نماذج تأسيس مراكز للمرأة داخل البلديات من قبل المعنيين بحضور الورشة داخل البلديات

وناقشت الورشة تأسيس المركز من هياكل تكوين مراكز المرأة ومراكز ريادة الأعمال بتحديد وتخطيط الإدارة الصحيحة حول نماذج للمراكز النسائية تخلل هذه الورشة عرض مرئي تناول عرض أمثلة تسيير استراتيجي لبعض المنضمات ومراكز التدريب بالبلديات بتفعيل دور المرأة بالبلدية والخروج بتوصيات مستقبلية وهي وضع مقترحات بالإضافة لتطبيق عملي من قبل المشاركين للتعرف على إعداد فريق العمل التنفيذي وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة لاستخدامها في مؤسساتهم داخل البلدية وغيرها من أهداف علي التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيقها محليا وإقليميا ودوليا.

