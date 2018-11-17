المؤسسة الليبية للاستثمار: 5 دول من الاتحاد الأوروبي تصرفت في فوائد الأموال المجمدة

أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار أن خمس دول من الاتحاد الأوروبي استغلت ثغرة في نظام تجميد الأموال الليبية فتصرفت في فوائد هذه الأموال.

وقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، الجمعة، إن مؤسسة الاستثمار الليبية أوضحت، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني للصحيفة، أن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا أفرجت عن فوائد لأموال ليبية مجمدة لديها رغم العقوبات الدولية.

وأضافت الصحيفة أن فريق خبراء الأمم المتحدة المختص بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول بخصوص الأموال المجمدة.

وأشارات الصحيفة أن بلجيكا وزعت في فبراير الماضي عشرات الملايين من اليوروات من الأموال الليبية المجمدة في أسواق الأسهم، وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى “مستفيدين غير معروفين” في حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.

يذكر أن الإذاعة الحكومية البلجيكية كشفت الشهر الماضي خلال برنامج لها، تسجيل اختفاء قرابة 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، الأمر الذي نفته المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها لاحقا.

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