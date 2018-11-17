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جلالة: باشرنا بحصر أضرار المواطنين بتاورغاء لتعويضهم وصيانتها

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة،أن وزارة الشؤون الإدارية بدأت بحصر ممتلكات ومنازل المواطنين المهجرين من تاورغاء لغايات تعويض أصحابها والمباشرة بصيانتها .

ولفت خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أنه من الصعب تحديد سقف زمني محدد لعودة كافة المهجرين من تاورغاء اليها ، كون أن عملية صيانة المباني وإعادة الإعمار تحتاج الى وقت .

ونوه الى أن المدينة بدأت تستعيد حياتها الطبيعية من حيث الاستقرار وعودة الخدمات ، حتى لو كان ببطء ، سيما أن وزارتي التربية والتعليم والصحة بحكومة الوفاق باشرتا بإنشاء مدارس وصيانة المراكز الطبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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