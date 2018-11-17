جلالة: باشرنا بحصر أضرار المواطنين بتاورغاء لتعويضهم وصيانتها

كشف وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة،أن وزارة الشؤون الإدارية بدأت بحصر ممتلكات ومنازل المواطنين المهجرين من تاورغاء لغايات تعويض أصحابها والمباشرة بصيانتها .

ولفت خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أنه من الصعب تحديد سقف زمني محدد لعودة كافة المهجرين من تاورغاء اليها ، كون أن عملية صيانة المباني وإعادة الإعمار تحتاج الى وقت .

ونوه الى أن المدينة بدأت تستعيد حياتها الطبيعية من حيث الاستقرار وعودة الخدمات ، حتى لو كان ببطء ، سيما أن وزارتي التربية والتعليم والصحة بحكومة الوفاق باشرتا بإنشاء مدارس وصيانة المراكز الطبية.

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