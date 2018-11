المتوسط:

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، أن أعداد النازحين والمهجرين في الخارج شهدت تراجعاً كبيراً.

وأكمل جلالة، خلال تصريحات تليفزيونية، ” أن عدد العائلات الليبية الموجودة في تونس حسب آخر إحصائية 150 عائلة ، وفي مصر حوالي 4 آلاف شخص ، أي بمعدل 600 عائلة”.

وأضاف جلالة، ” شهدت كثير من المدن عودة النازحين كتاورغاء والعوينية والكواليش وبعض مناطق الجنوب”.

The post “جلالة” : 150 عائلة ليبية في تونس و600 في مصر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية