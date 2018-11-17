خارجية الوفاق: استطعنا حل مشكلة العائلات الليبية المصاحبين لأطفالهم في مطار اسطنبول

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، حل إشكالية منع بعض العائلات الليبية المصاحبين لأطفالهم في مطار اسطنبول من الدخول.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، تدخلت القنصلية العامة الليبية لاسطنبول، حيث أجرى القنصل بالقنصلية الليبية باسطنبول فتحي الشريف، إتصالات بكل من وزارة الخارجية والداخلية التركية ، وإستجابة لمجهوداته و إتصالاته قاموا بمخاطبة الإدارة العامة للهجرة بشأن تفعيل القرار.

وبحسب القرار القاضي بإلغاء التأشرة للأعمار أقل من 12 سنة و أكبر من 65 سنة ، تم أمس الجمعة دخول طفلتين بدون تأشيرة إلى الأراضي التركية.

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