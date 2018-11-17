جمعية الصداقة الليبية الامريكية ترحب بتمديد اتفاقية العمل بمجال العلوم والتكنولوجيا

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية، السبت، بالتوقيع على بروتوكول تعديل وتمديد العمل في التعاون بمجال العلوم والتكنولوجيا بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجمعية، وفق صفحتها الرسمية، إن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات قادمة، وأن الاتفاق يمثل خطوة في اتجاه تعزيز التعاون وربط العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، ويشكل عاملا للدفع بالتقدم العلمي والاقتصادي.

وأضافت الجمعية أن مثل هذه الاتفاقيات تشكل أنموذجا يحتذى به في السياسية الدولية؛ لما تكونه من سعي متواصل نحو التقدم والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار والرخاء للشعوب.

يشار إلى أن جمعية الصداقة الليبية الأمريكية وقعت مع الولايات المتحدة العديد من الاتفاقيات في إبريل المنصرم، منها تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية