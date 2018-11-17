  البعثة الأممية تؤكد عدم رفضها لإعادة تشكيل “الرئاسي” بعد اتفاق “النواب” و”الدولة”

طبرق-العنوان

قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن المبعوث الأممي غسان سلامة أكد خلال اجتماعه بالمستشار عقيله صالح بعدم ممانعته فيما يتخذه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من اتفاقات وإجراءات حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

وأوضح المريمي بأن المستشار عقيلة صالح أعرب لسلامة عن استنكاره لما ورد في إحاطته التي قدمها المدة القليلة الماضية والتي كان مجحفًا فيها لما ورد عن مجلس النواب.

وبحسب المريمي تطرق المستشار عقيلة صالح خلال لقائه بالمبعوث الأممي غسان سلامة في باليرمو إلى المؤتمر الوطني الجامع والمصالحة الوطنية.

مشيرا إلى أن عقيلة صالح عقد على هامش مؤتمر باليرمو اجتماعات عدة تتعلق بالشأن الليبي، حيث التقى رئيس وزراء إيطاليا ووكيل وزارة الخارجية الروسية وممثل الحكومة الألمانية.

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