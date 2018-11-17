جمعية الصداقة الليبية الأمريكية تمدد عقدها لمدة 10 سنوات

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية بالتوقيع على بروتوكول تعديل وتمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم التكنولولوجيا بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 10 سنوات قادمة قابلة للتجديد.

وأوضحت الجمعية في بيان صادر عنها،أن التوقيع الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء الموافق الـ14 من نوفمبر الجاري، يمثل خطوة على الطريق في إتجاه تعزيز التعاون وربط الصلات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تشكل عاملاً للدفع بالتقدم العلمي والاقتصادي معاً، و يتيح إطارا للتعاون بما يسهم في الرخاء الإقتصادي لكلا البلدين .

وختمت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية بيانها، بالتأكيد على أن هذه الاتفاقيات تشكل نموذجاً يحتذى به في السياسة الدولية، لما تمثله من سعي متواصل نحو التقدم والتنمية المستدامة وتحقق الاستقرار والرخاء للشعوب، إلى جانب وتعزيز الاتجاه نحو السلم والتنمية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا