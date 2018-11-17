أسباب انسحاب تركيا من باليرمو

سلط تقرير تحليلي أعدته صحيفة “عرب نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على أسباب انسحاب الوفد التركي الرفيع من أعمال مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا.

التقرير أشار إلى أن انسحاب الوفد التركي الذي ترأسه “فؤاد أقطاي” نائب الرئيس التركي جاء بعد معرفته بوجود اجتماع مصغر على هامش المؤتمر، ضم إيطاليا والدول الأفريقية والإقليمية والأوروبية المهمة، فيما استبعد تركيا رغم كونها طرف إقليمي مهم في الملف الليبي بحسب التقرير.

وتطرّق التقرير إلى موقف تركيا إبان الثورة الليبية عام 2011 حين وقفت ضد التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا، رغبة منها في حماية مصالحها الاستثمارية الكبيرة في البلاد، لاسيما في قطاع الإنشاءات لتتراجع بعد ذلك وتنضم إلى المؤيدين لهذا التدخل، بعد أن أخذت الأوضاع منحى دمويا.

وتناول التقرير مسألة الصراع اليوناني التركي، لاسيما فيما يتعلق بموارد الطاقة المتوسطية الموجودة في ليبيا، مبينا في الوقت ذاته أن روسيا التي تطمح إلى لعب دور أكبر في الشأن الليبي، قد تستعين بالأتراك للعمل معها، لأهمية تركيا في تحقيق عملية سلام مستدامة على الأرض الليبية.

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