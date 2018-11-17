مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يشارك بفعاليات أسبوع الريادة العالمي

شارك مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في لقاء ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي بإشراف الغرفة التجارية بنغازي.

وأشات رئيس المجلس فوزية الفرجاني في كلمة، إلى أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الذي يستهدفه المجلس، ضمن خطته لتحريك العجلة الاقتصادية في ليبيا، وبرنامج لتوحيد المؤسسات الاقتصادية ودعم مبادرات الشباب.

وبينت أنه تم خلال أسبوع الريادة، عقد مشاروات بخصوص وضع آليات لتمويل مشاريع بناء وتجهيز مدارس خاصة نموذجية بالتنسيق مع التعليم الحر، إلى جانب احتضان وتبني عدد من المشاريع الاقتصادية التي عرضها الشباب الواعد في قطاع الأعمال للدعم والمساندة من قبل أصحاب الأعمال.

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