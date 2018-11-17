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منخفض جوي يؤثر على طقس ليبيا السبت 

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر المنخفض الجوي في التأثير على مناطق غرب البلاد التي من المتوقع أن تتكاثر فوقها السحب الماطرة مصحوبة بزوابع رعدية.

وبحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإنّ موجة الأمطار ستتزامن مع انخفاض في درجات حرارة هذه المناطق خاصة على الساحل.

وتتراوح درجات حرارة مناطق الشمال الغربي بين 19 و23 درجة مئوية فيما تصل على باقي مناطق إلى 28 درجة مئوية.

وحول المناطق الشرقية من البلاد، أشار المركز في نشرته اليومية إلى أنها من المتوقع أن تشهد رياحاً مُثيرة للغبار والأتربة تصل سرعتها إلى 60 كيلو متراً في الساعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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