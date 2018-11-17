منخفض جوي يؤثر على طقس ليبيا السبت 

يستمر المنخفض الجوي في التأثير على مناطق غرب البلاد التي من المتوقع أن تتكاثر فوقها السحب الماطرة مصحوبة بزوابع رعدية.

وبحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإنّ موجة الأمطار ستتزامن مع انخفاض في درجات حرارة هذه المناطق خاصة على الساحل.

وتتراوح درجات حرارة مناطق الشمال الغربي بين 19 و23 درجة مئوية فيما تصل على باقي مناطق إلى 28 درجة مئوية.

وحول المناطق الشرقية من البلاد، أشار المركز في نشرته اليومية إلى أنها من المتوقع أن تشهد رياحاً مُثيرة للغبار والأتربة تصل سرعتها إلى 60 كيلو متراً في الساعة.

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