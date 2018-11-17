المريمي يكشف لـ218 عن كواليس باليرمو

كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي لـ218 عما جاء في كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في اجتماعات باليرمو الرسمية.

وقال المريمي إن عقيلة طلب من الحضور عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي، إلا عن طريق تقديم الإعانة، التى تؤدي إلى استقرار البلاد حسب الأعراف الدولية المعمول بها.

كما دعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحث مجلس النواب على اتخاذ القواعد الدستورية والقانونية؛ لإجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

وتناولت كلمة المستشار عقيلة مواضيع السجناء الليبيين، إذ ناشد بالإفراج عن كل المساجين في ليبيا، خاصة الأبرياء والذين انتهت التحقيقات معهم، والذين انتهت مدة عقوبتهم، واحترام أحكام القضاء الليبي.

وأوضح المريمي أن رئيس مجلس النواب التقى في اجتماع مُصغر، عقب مؤتمر باليرمو، المبعوث الأممي غسان سلامة وأبدى له استنكاره لما ورد في إحاطته حول النواب، واصفا إياها بـ”المجحفة”.

وذكر المريمي أنه وأثناء اجتماع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي بالوفود الليبية، طلب الأخير من وفد القيادة العامة للجيش الوطني الخروج من الاجتماع، لكن المستشار صالح اعترض وأكد أنه سينسحب إذا خرج وفد القيادة، ما جعل كونتي يوافق على بقاء وفد القيادة، بينما انسحب السراج والمشري من الاجتماع أثناء كلمة الوفد.

وقال المتحدث إن عقيلة لم يرد على كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج معللا ذلك بأن النواب لم يمنحوا الثقة للمجلس الرئاسي ولا لحكومته، وبالتالي فهو مخالف للدستور وللاتفاق السياسي، مُضيفاً أن احترامه للسرّاج فقط لكونه مواطن ليبي.

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