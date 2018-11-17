جلالة: التنسيق مستمر مع كافة الوزارات لإعادة المهجرين إلى وظائفهم

أكد وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، عن وجود تنسيق بين وزارته ومختلف الوزارات لبحث آلية عودة المهجرين إلى أعمالهم .

وأوضح خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أن الوزارة تجري اتصالات مستمرة مع وزارتي التربية والتعليم ، والداخلية بحكومة الوفاق لمعالجة ملفات المهاجرين الذين تم فصلهم من أعمالهم ، أو تركوها بفعل الهجرة ، لافتاً إلى أن الوزارتين أصدرتا تعليمات بهذا الخصوص .

وشدد جلالة على أن وزارته تستقبل طلبات المهاجرين الراغبين بالعودة لأعمالهم ، وتحيلها الى كل وزارة ، بحيث يتم معالجة ملفاتهم بشكل فردي وعودتهم للعمل.

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