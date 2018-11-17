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جلالة: التنسيق مستمر مع كافة الوزارات لإعادة المهجرين إلى وظائفهم

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة،  عن وجود  تنسيق بين وزارته ومختلف الوزارات لبحث آلية عودة المهجرين إلى أعمالهم .

وأوضح خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أن الوزارة تجري اتصالات مستمرة مع وزارتي التربية والتعليم ، والداخلية بحكومة الوفاق لمعالجة ملفات المهاجرين الذين تم فصلهم من أعمالهم ، أو تركوها بفعل الهجرة ، لافتاً إلى أن الوزارتين أصدرتا تعليمات بهذا الخصوص .

وشدد جلالة على أن وزارته تستقبل طلبات المهاجرين الراغبين بالعودة لأعمالهم ، وتحيلها الى كل وزارة ، بحيث يتم معالجة ملفاتهم بشكل فردي وعودتهم للعمل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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