المتوسط:

التقى سفير ليبيا لدى أمريكا مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة والعلوم جوديث غاربر.

ووقع الطرفان على بروتوكول تعديل وتمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين ليبيا والولايات المتحدة لمدة عشر سنوات قادمة قابلة للتجديد.

The post ليبيا توقع برتوكول تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع أمريكا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية