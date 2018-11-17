الولايات المتحدة: بودي يستأنف عمله كقائم بأعمال مكتب ليبيا الخارجي

أعلنت السفارة الأمريكية بطرابلس عودة سفيرها السابق بيتر ويليام بودي ليستأنف عمله كقائم بأعمال مكتب ليبيا الخارجي في تونس.

وقالت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس في تغريدة لها بموقع “تويتر” “عاد سفير الولايات المتحدة السابق بيتر ويليام بودي يوم 15 نوفمبر 2018 ليستأنف عمله كقائم بأعمال مكتب ليبيا الخارجي في تونس”.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أكد في أكتوبر الماضي أن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، استأنف عمله مشيرًا إلى أنه ليس لديه “أي أفكار جيدة” لإنهاء الصراع في ليبيا

وقال ماتيس إنه كان لدى السفير الأميركي بليبيا وضع أسري، موضحا أنه اضطر للاهتمام بوالده بعدما تقاعد من وزارة الخارجية.

وأضاف ماتيس: ” نحن نعمل مع شركائنا الأوروبيين والشمال أفريقيين بشكل خاص حول الوضع في ليبيا وسنواصل القيام بذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية