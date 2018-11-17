السراج ينتقد الدور الأوروبي في ملف الهجرة ويطالب بالتعاون الجاد

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الدول الأوربية بالمزيد من التعاون في ملف الهجرة غير القانونية.

وانتقد السراج، في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا “الإيطالية”، ونقلتها وكالة “سبوتنك” الروسية، المطالب الأوروبية تجاه ليبيا، واصفا إياها بـ ” النفاق” قائلا، “إن الأوروبيين يطالبون ليبيا باحتجاز أكثر من نصف مليون مهاجر داخل حدودها، منهم 300 ألف مهاجر فقط في مخيمات اللاجئين الرسمية”.

وأضاف السراج بأن “الدول الأوروبية أغنى من ليبيا بكثير، وترفض قبول مهاجر واحد”.

يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، الخميس الماضي، وجود أكثر من 193 ألف ليبي نازح داخل ليبيا حاليا، فيما بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين 55 ألف شخص.

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