«الوطنية لحقوق الإنسان»: ليبيا في حاجة ماسة لإرساء ثقافة وقيم التسامح

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات التي من شأنها إرساء ثقافة وقيم التسامح باعتبارها قيمة إنسانية ترفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والكراهية».

وأوضحت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 من شهر نوفمبر من كل عام، أن «ليبيا اليوم في أشد الحاجة للتأكيد على هذه المعاني والقيم خاصة حيال ما تشهده من خطابات تحرض على الكراهية والعنف، ومحاولات بث كل ما يؤزم ويشق الصف الوطني ويخلق حالة من التباعد والنفور بين مكونات المجتمع الليبي الواحد».

ودعت اللجنة في بيانها الذي أصدرته بالمناسبة إلى نشر قيم وثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان كنهج حضاري يقضي بمنح الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة وضرورة العيش المشترك وفقاً للمبادئ الإنسانية والدينية والوطنية، والابتعاد عن الحرب والعنف والتعصب وثقافة إلغاء الآخر وتهميشه، مؤكدة وقوفها في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الإنسان الفردية والجماعية وسياسات التمييز ضد المرأة وضد الطفل والمكونات الاجتماعية والثقافية.

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