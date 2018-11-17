العفو الدولية: ليبيا ليست مكانًا أمنًا لاستقبال المهاجرين

أعلنت منظمة العفو الدولية عن رفض نحو 79 شخصا بين مهاجر ولاجئ النزول في ميناء مصراتة خوفا من اقتيادهم إلى مركز احتجاز يتعرضون خلاله لعمليات تعذيب.

وأفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن السفينة وصلت إلى ميناء مصراتة منذ الأسبوع الماضي وعلى متنها 95 شخصا بين مهاجر ولاجئ من إثيوبيا، وأريتريا، وجنوب السودان، وباكستان، وبنغلادش والصومال، مشيرة بأن 14 لاجئا منهم قبل بالنزول بينما رفض الآخرون.

وأفادت المنظمة، في تقرير لها، بأن سفينة تجارية ترفع علم بنما اعترضت قاربهم في البحر المتوسط المتجه إلى أوروبا ونقلتهم إلى ليبيا في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشيرة إلى أن ليبيا لا يمكن اعتبارها مكانا آمنا للرسو.

من جانبها أشارت مديرة منظمة العفو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “هبة مرايف” أن الاحتجاجات على متن السفينة الراسية حاليا في مصراتة تعطي دلالة واضحة على الظروف الرهيبة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والضرب والابتزاز وغيرها من الانتهاكات.

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