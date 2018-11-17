الكبير يشارك في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض المتوسط في تونس

ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير أمس الجمعة بتونس في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط بعنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” الذي ينظمه بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.

المؤتمر حضره بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصرف كل من محافظو البنوك المركزية لإسبانيا وتونس والمغرب والجزائر وممثلو البنوك المركزية في مالطا وفرنسا وإيطاليا وممثل البنك المركزي الأوروبي وسفراء الدول المشاركة إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والأكاديمية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وتناول المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الإقتصادي والاستقرار المالي في منطقة حوض البحر المتوسط كما تطرق إلى خلق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية