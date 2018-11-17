عبر تقرير تحليلي أعدته صحيفة “ميليت” التركية المقربة من حكومة أنقرة عن وجهة نظر الأخيرة بشأن الأزمة الليبية، بعد أيام قليلة من انسحاب تركيا من مؤتمر باليرمو.

التقرير الذي حمل عنوانا بارزا هو “تركيا انسحبت من باليرمو وليس من ليبيا”، استشهد بعدد من المواقف الرسمية التركية حيال الوضع الليبي، التي تدعم بقاء الأتراك كلاعبين أساسيين في القضية الليبية.

ولعل من أبرز هذه المواقف ما قاله “فؤاد أقطاي” نائب الرئيس التركي الذي ترأس وفد بلاده إلى مؤتمر باليرمو إنَّ أيَّ خطوة دولية تستثني تركيا لن تؤدي إلى حل مشكلة ليبيا، وأي اجتماع يستبعد الجانب التركي يمكن أن تكون نتائجه عكسية وليست لحل المشكلة.

ولم يكن موقف “أقطاي” الوحيد المعبّر عن تمسك تركيا بدورها في الملف الليبي فقد بينت اللقاءات التي عقدها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” في طرابلس أن الأتراك لن يتركوا ليبيا؛ وإن انسحبوا من باليرمو.

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