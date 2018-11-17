الأمن المركزي أوباري يشرف على تأمين شحنة سيولة نقدية قادمة من طرابلس

ليبيا – أشرف فرع الأمن المركزي وادي الآجال أوباري خلال اليومين الماضيين على تأمين وصول السيولة النقدية عبر مطار اوباري المدني.

داخلية الوفاق لفتت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى قيام أعضاء الأمن المركزي بفرع وادي الآجال أوباري التابع للإدارة العامة للأمن المركزي بتأمين شحنة السيولة وصلت عبر مطار المدينة.

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ويذكر بأن أعضاء الأمن المركزي فرع وادي الآجال أوباري المكلفين بتأمين شحنة السيولة النقدية القادمة لمدينة اوباري قد قاموا بتأمينها منذ وصولها عبر مطار اوباري المدني وإستلامها من مهبط مطار وتأمين توصيلها لكل المصارف بالمدينة حسب توزيع مصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية