كشفت السفارة الأمريكية بطرابلس عن عودة السفير السابق بيتر ويليام بودي ليستأنف عمله كقائم بأعمال مكتب ليبيا الخارجي في تونس.

وقالت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس ،” عاد سفير الولايات المتحدة السابق بيتر ويليام بودي يوم 15 نوفمبر 2018 ليستأنف عمله كقائم بأعمال مكتب ليبيا الخارجي في تونس”.

