تحرير الفوج السياحي المختطف في غات

أكد عميد بلدية غات المكلف طارق الكبش، السبت، أن قوات الأمن حررت الفوج السياحي الليبي الذي تعرض لعملية سطو مسلح أثناء رحلتهم السياحية رفقة شركة أكاكوس، من قبل مجهولين.

وأضاف العميد، في تصريح للرائد، أن جميع أعضاء الفوج بصحة جديدة، بعد ما اقتادتهم مجموعة مجهولة، وسرقت سياراتهم.

وأشار الكبش إلى أن المثلث الحدودي مع النيجر والجزائر ذا طبيعة جبلية وعرة ما يصعب تأمنيه، وتتخذه العصابات المسلحة ملاذا لها.

وكان فوج سياحي من الشمال تعرض، أمس الجمعة، لاختطاف من قبل مجهولين مسلحين بالقرب من بلدية غات، وسرقَوا أربع سيارات تابعة لشركة أكاكوس السياحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية