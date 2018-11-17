السريري : على سلامة دفع مجلس النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب وإصدار قانون الاستفتاء

قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري السبت، إن الأجدى بمبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة أن يدفع مجلس النواب لعقد جلسة علنية مكتملة النصاب؛ لإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وأولها قانون الاستفتاء،

وإحالته للمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف السريري، في تصريح للرائد، أن المؤتمر الوطني الجامع غير منصوص عليه لا في الإعلان الدستوري ولا في الاتفاق السياسي الليبي، متسائلا عن قدرة المؤتمر في جمع كل الليبيين من الشرق الى الغرب، وماهية المشاركين فيه؟، وما هي القرارات التي ستصدر عنه؟ وما الأساس القانوني لهذا المؤتمر؟

وأوضح السريري أن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ليس من صلاحياته تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، وهذا يعتبر تجاوزا لعمل البعثة التي يترأسها ودورها الداعم والمساند سياسيا للشعب الليبي، لا الوصي عليه.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة أعلن، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد بداية العام المقبل.

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