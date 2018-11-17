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بريطانيا وأمريكا وفرنسا تؤمن فرض عقوبات ضد صلاح بادي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قالت الخارجية البريطانية إنها أمنت إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد صلاح بادي تشمل منعه من السفر وتجميد أرصدته.

واتهمت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي بادي بالعمل على تقويض الحل السياسي في ليبيا، مبينة أن بادي كان له دور قيادي في الاشتباكات التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي.
وأضافت الخارجية أن العقوبات تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي، وأن المملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم، وفق قولها.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • ( أحصل البغل )
    توا شنو الحل…….!!؟
    وين ( العنطزه ياحنيين )…!!؟
    ياداير يالاقى .. ربك يمهل ولا يهمل
    اديك خشيت القفص حتى تونس لا..!!
    سوف أهديك ( مجروده ) فى تعليق
    قادم ترفع من معنوياتك التى هزها
    القرار الدولى الظالم…!!

    رد