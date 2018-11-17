بريطانيا وأمريكا وفرنسا تؤمن فرض عقوبات ضد صلاح بادي

قالت الخارجية البريطانية إنها أمنت إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد صلاح بادي تشمل منعه من السفر وتجميد أرصدته.

واتهمت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي بادي بالعمل على تقويض الحل السياسي في ليبيا، مبينة أن بادي كان له دور قيادي في الاشتباكات التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي.

وأضافت الخارجية أن العقوبات تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي، وأن المملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم، وفق قولها.

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