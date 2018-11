المتوسط:

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع مدير عام مطار سرت الدولي صلاح أبوجازية، استعدادات بدء الأعمال التمهيدية في إعادة توصيل الكهرباء للمطار.

يُشار إلى أنَّ وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قد أصدرت تعليماتها بـ تفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به.

