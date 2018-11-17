قاسم: أوصلنا المهاجرين بر الأمان والتفاوض ليس من اختصاصنا

قال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، السبت، إن مهمة حرس السواحل انتهت بإخراج المهاجرين غير القانونيين من سفينة الشحن التركية إلى ميناء مصراتة، والذين رفضوا النزول من السفينة؛ بسبب رغبتهم في الوصول الى أوروبا.

وأوضح قاسم في تصريح للرائد، أن مهمة إنزالهم أو التفاوض معهم من اختصاص جهات أخرى، مشيرا إلى أن البحرية الليبية أطلعت المنظمات الدولية المهتمة بقضايا المهاجرين على مجريات الحادثة عن قرب، مؤكدا أن المنظمات اعتدي عليها أيضا من قبل هؤلاء المهاجرين.

ونفى قاسم ما نسب إليه من تصريحات تفيد بنية قوات البحرية اقتحام السفينة أو التفاوض مع المهاجرين، مبينا أن الاستعانة بالسفينة؛ كان بسبب قربها وقت تلقي إشارة طلب المساعدة من زورق المهاجرين، وهو ما جرت عليه العادة بين السفن والزوارق التي يتزامن وجودها ووقت إرسال إشارات النجدة إلى حين وصول زوارق الإنقاذ المختصة التابعة للبحرية وحرس السواحل.

يشار إلى أن قوات البحرية طلبت من سفينة شحن تركية المساعدة وإنقاذ مهاجرين غير قانونيين كانت قريبة منهم، لكن المهاجرين رفضوا النزول للشاطئ بعد معرفتهم أنهم في ليبيا، ولازالوا معتصمين بالسفينة منذ 8 أيام.

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