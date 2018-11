المتوسط:

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا مغادرة 116 نيجيري من الراغبين في العودة إلى بلادهم من ليبيا.

وأضافت المنظمة،” أنه تم توفير احتياجات للمهاجرين قبل مغادرتهم وذلك بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.”

وأكملت المنظمة،” أن الكادر الطبي للمنظمة والمعني بالحماية كان متواجد دائماً خلال جلسات الاستشارة وقبل إقلاع الطائرة”.

The post “الدولية للهجرة” تعلن مغادرة 116 نيجيريا إلى بلادهم من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية