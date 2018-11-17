جنائي المرج يكشف عن جريمة قتل بشعة

كشف قسم البحث الجنائي المرج عن جريمة قتل راح ضحيتها عامل نجارة مصري الجنسية بعد خلاف مع زميل له يعمل في إحدى ورش المدينة.

وقالت مديرية أمن المرج في بيان لها إنّه تم البدء في تتبع أحداث الواقعة بعد ورود بلاغ من قبل صاحب العمل مفاده اختفاء الضحية فترة 3 أيام، ليتم فتح محضر بالحادثة.

وبعد التحري والبحث، كشف أفراد البحث الجنائي عن خلاف عمل دار بين الضحية وعامل نجارة آخر ليُصبح المُشتبه به الأول في قضية الاختفاء.

وعند قيام دورية من البحث الجنائي بعمليات بحث وتفقد بالمنطقة المحيطة من ورشة النجارة التي يُقيم بها المشتبه به، تم العثور على جثة الضحية مرمية داخل بئر لمياه الصرف الصحي.

وسارع أفراد البحث الجنائي للقبض على المُشتبه به الذي اعترف خلال التحقيقات بالجريمة، وقال إنّه نفذها بمشاركة شخصين آخرين تم إلقاء القبض عليهما، وفق ما أكدته مديرية أمن المرج.

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