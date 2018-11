المتوسط:

أفاد يوسف جلالة وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الحكومة تنوي صرف معونات مالية ثانية للنازحين في الخارج قريبًا.

وأوضح «جلالة»، أنَّ الحكومة صرفت لهم سابقًا معونة بفترة من الفترات، منوهًا إلى أنَّ هؤلاء لهم مرتباتهم في ليبيا، إضافة إلى قيام ذويهم بتحويل ما يلزمهم من مبالغ.

