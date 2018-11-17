مديرية أمن المرج تكشف ملابسات جريمة قتل وتقبض على الجاني خلال 9 ساعات

ليبيا – ألقى قسم البحث الجنائي في مديرية أمن المرج يوم الخميس الماضي القبض على شخص مصري وشخصين آخرين لقتلهم عامل مصري يدعى (أ.م.ف)، مشيراً إلى أن المتهمين قد ألقوا بجثته في بئر لمياه الصرف الصحي.

مديرية أمن المرج أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنها تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتغيب عامل مصري منذ ثلاثة أيام حيث بدأت في البحث والتحري عنه.

وأشارت إلى أن المعلومات التي وردت للمديرية تفيد أن المفقود على خلاف مع شخص مصري آخر يدعى (أ.م)، مؤكدةً انه بالانتقال إلى ورشة النجارة الت يقيم فيها المفقود والشخص المشتبه فيه تم العثور على جثة الشخص في بئر لمياه الصرف الصحي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأكدت مديرية أمن المرج على أنه تم إخطار النيابة العامة بعد انتشال الجثة وأثبتت التحقيقات أن الجثة تعود للمصري المفقود، مبينةً أنه تم التحفظ على الجثمان إلي حين عرضه على الطبيب الشرعي وضبط المدعو (أ.م) الذي اعترف بالواقعة وكان معه شخصين آخرين تم ضبطهما.

كما لفتت المديرية إلى أن المتهم اعترف بأن ارتكابه الجريمة كان بسبب خلاف فى العمل، مشيرةً إلى أنها تمكنت من كشف ملابسات القضية والقبض على الجناة في 9 ساعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية