34 فرداً من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينهي دورة الاستجابة السريعة

أنهى 34 فرداً من المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض دورة تدريب فريق الاستجابة السريعة برعاية منظمة الصحة العالمية ، في تونس .

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، أن التدريب الذي استمر لمدة أسبوع ركز على الاستجابة لأزمات الطوارئ وتفشي الأمراض ، حيث اجتاز المتدربون دورات نظرية وعملية مكثفة شملت العناصر المختلفة لمفهوم الاستجابة السريعة.

وسيعمل فريق الاستجابة السريعة عن كثب مع فرق شبكة الإنذار المبكر والتنبيه في جميع المواقع في ليبيا للرد على جميع التنبيهات خلال 24 ساعة ، وإجراء تحقيقات ميدانية والقضاء على جميع احتماليات تفشي الأمراض.

وعن المجموعة الثانية التي تحمل نفس العدد من المتدربين، ستحضر دورة مماثلة في الأسبوع المقبل.

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