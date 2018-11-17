حملة لتنظيف مطار سرت

قال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، السبت، إن البلدية أطلقت اليوم حملة نظافة واسعة في مطار سرت شملت كل مرافقه ومحتوياته.

وأضاف الأميل في تصريح للرائد، أن سرية الكشف عن مخلفات الحرب والألغام أجرت حملة سبقت حملة التنظيف بالمطار، حرصا على عدم وجود أي مخلفات أو متفجرات بالمطار الذي تعرض لأضرار جسيمة؛ جراء الحرب على تنظيم الدولة بالمدينة.

وكشف الأميل عن تجهيزات تجري لربط شبكة المطار الكهربائية بالشبكة العامة للكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة تنوي بدء عملها بالمطار الأحد المقبل.

وأوضح الأميل أن مصلحة الطيران أرسلت مؤخرا فريقا فنيا للكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطار خلال الأحداث التي شهدتها المدينة منذ العام 2011 حتى الآن.

يذكر أن مطار سرت يعتبر ثاني أكبر مطار في ليبيا إذ تبلغ مساحة المهبط بالمطار نحو 4 كيلو متر ويسع لاستقبال 52 طائرة في ذات الوقت.

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