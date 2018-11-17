مسؤول إيطالي: النيجر تقبل باستضافة مخيمات اللاجئين

قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو كالدي رولي؛ إن النيجر أبدت استعدادها لاستضافة مخيمات الاستقبال المؤقت للمهاجرين لوقف تدفقهم من إفريقيا إلى ليبيا، ومنها إلى البحر المتوسط.

وأضاف كالدي رولي أنه اجتمع في روما مع حاكم إقليم أغاديز محمد أناكو الذي اقترح إمكانية استقبال ثلاثة مراكز أو أكثر بطاقة استيعاب تتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف لكل منهما لاستضافة المهاجرين, حيث سيمكن فيها التمييز بين من يستحق اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين الذين من خلال مشاريع تعاون دولية محددة، سيتم تأهيلهم للتمكن من العودة إلى بلدانهم الأصلية, مبينا أن هذه العملية سيتم تمويلها أوروبيا عبر مخصص لمشاريع التعاون الدولي.

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