توقف الاشتباكات وعودة الهدوء إلى منطقة بوقيلة

أكد رئيس مجلس حكماء المشاشية الطاهر الرفاعي توقف الاشتباكات بين قبيلتي المشاشية والمقارحة بمنطقة بوقيلة وعودة الهدوء إلى المنطقة.

وأعلن الرفاعي استعداد حكماء وأعيان مدينة سبها للتدخل وفض النزاع بين قبيلتي المشاشية والمقارحة وإرساء هدنة تبقي المنطقة المتنزاع عليها على الحياد إلى حين الفصل في ملكيتها عبر الجهات القضائية في الدولة.

هذا وطالب رئيس مجلس حكماء المشاشية مجلسي النواب والرئاسي بالتدخل لاحتواء الموقف سريعا واصفا موقفهما من الاشتباكات بالضعيف.

وكان مجلس النواب قد دعا كافة الأطراف المتقاتلة من قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى ضبط النفس ووقف القتال؛ مطلبا المشايخ والحكماء والأعيان بالتدخل وحقن الدماء والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.

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