«الليبية الأمريكية» تُرحب بتمديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية، التوقيع على بروتوكول تعديل وتمديد العمل في التعاون بمجال العلوم والتكنولوجيا بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الجمعية، بأنَّ هذه الاتفاقية قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات قادمة، وأن الاتفاق يمثل خطوة في اتجاه تعزيز التعاون وربط العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، ويشكل عاملا للدفع بالتقدم العلمي والاقتصادي.

وأشارت الجمعية، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تُشكل نموذجا يحتذى به في السياسية الدولية؛ لما تكونه من سعي متواصل نحو التقدم والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار والرخاء للشعوب.

جديرٌ بالذكر، أن جمعية الصداقة الليبية- الأمريكية وقعت مع الولايات المتحدة العديد من الاتفاقيات في أبريل المنصرم، منها تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

