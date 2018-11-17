بلدي غات يؤكد سلامة أفراد القافلة السياحية المختطفة في أكاكوس

أكد عميد بلدية غات المكلف طاهر الكبش إنقاذ جميع أفراد القافلة السياحية التي تعرضت لعملية سطو واختطاف أمس الجمعة في جبال أكاكوس من قبل مسلحين.

وأفاد الكبش بأن شباب غات والمناطق المجاورة نظموا عملية بحث في الصحراء عثروا خلالها على جميع السائحين دون سياراتهم عدا مدير الشركة السياحية المنظمة للرحلة أحمد الأنصاري الذي وجد وحيدا على مسافة ما يقارب ستين كيلومترا عن مكان رفاقه.

وأشار الكبش إلى أن الإمكانيات الأمنية محدودة جدا في المنطقة وأن عملية الملاحقة تمت بعد أن تعاون الأهالي في جمع ثمن الوقود وشرائه من السوق الموازي، مشددا على أن بلدي غات يسعى جاهدا لتنشيط الحركة السياحية في المدينة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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