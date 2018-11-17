وزارة المالية توافق على الميزانية التشغيلية المقترحة للمدارس

قال مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم عبد الفتاح الفاضلي، إن وزارة المالية اعتمدت مقترح وزارة التعليم بتخصيص “ميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمية”.

وأوضح الفاضلي، في تصريح للرائد، أن صرف الميزانية التشغيلية سيستمر لكل مدرسة بصفة دائمة في كل عام، مؤكدا إحالة مبلغ 25 مليون المدرجة تحت هذا البند لكل مكاتب الخدمات المالية في المناطق؛ تمهيدا لإحالتها لمراقبة التعليم التي ستتولى صرفها للمدارس.

وبين الفاضلي أن الصرف سيتم وفقا لمعيارين أساسيين تم اعتمادهما وهما ثلثا المبلغ طبقا لعدد التلاميذ وثلث المبلغ طبقا لعدد القاعات الدراسية في كل مدرسة، مشيرا إلى أن مدير كل مدرسة سيتولى مع المشرف المالي الصرف منها وفق بنود الصرف المحددة باللائحة في خمس نقاط فقط، وهي النظافة العامة، والقرطاسية، واحتياجات الامتحانات، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الطارئة الخفيفة، وأيدي عاملة وإيجار سيارات.

وذكر الفاضلي أن وزارة المالية قررت مضاعفة هذه الميزانية في العام القادم لتصبح 60 مليون دينار استشعارا منها بأهمية وجود مبالغ مالية تحت تصرف إدارة المدرس؛ة لضمان نجاح العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة المدرسية، وإيجاد حل عملي وسريع ودائم لمتطلبات النظافة العامة والصيانة العاجلة والخفيفة داخل المدارس.

يشار إلى أن وزارة التعليم اقترحت رصد ميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمة تتراوح قيمتها بين 5 إلى 9 آلاف دينار سنوية بحسب عدد الفصول الدراسية وتصنيف المدارس بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

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