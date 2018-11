«سفارة بنغلاديش» تتفقد رعايا بلادها بمركز إيواء طريق السكة

المتوسط:

قام قنصل عام سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية، بإجراء زيارة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، طريق السكة.

وأشار رئيس قسم الإعلام بجهاز مكافحة الهجة غير الشرعية فرع طرابلس، حسني أبو عيانة، إلى أن الزيارة التي أجريت خلال اليومين الماضيين، جاءت لتفقد رعايا بلاده من المهاجرين غير القانونيين، الذين تم إنقادهم في عرض البحر المتوسط على متن قارب مطاطي، من قبل خفر السواحل والموانئ .

