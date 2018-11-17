حالة الطقس اليوم السبت 17 نوفمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد لمنخفض جوي يتحرك باتجاه الشرق يساعد في حدوث تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبة بسقوط أمطار وزوابع رعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي، خاصة على المناطق الساحلية وتمتد إلى مناطق الجبل الغربى وكذلك غدامس والحمادة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا بين ( 19 – 23 )ولاتتجاوز 18 على جبل نفوسة والجبل الاخضر بينما تكون على باقي مناطق ليبيا بين 23 – 28.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى وجود رياح نشطة تصل إلى (60) كم/ ساعة على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط