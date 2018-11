المتوسط:

سلّمت السفارة الإيطالية معدات طبية إلى مستشفى مدينة جنزور وذلك لتطوير الخدمات الطبية .

وأعلنت السفارة الإيطالية، ” أن المساعدات تأتي ضمن برنامج جسر التضامن الايطالي، تعزيزًا للتعاون التاريخي بين إيطاليا وليبيا”.

